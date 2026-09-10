Le samedi 19 septembre 2026, les visiteurs pourront explorer les salles fortes de la Banque de France de Nancy, lors de visites guidées d'une heure programmées entre 9 h et 15 h 30. Les équipes de la succursale seront mobilisées pour échanger avec le grand public sur la conjoncture économique et les missions de la banque centrale.

Cet événement, accessible uniquement sur inscription, offrira une dernière occasion de visiter ses salles fortes. Avant son déménagement prévu en 2027 vers le secteur Saint-Léon, l'institution financière propose ainsi un programme exclusif alliant visites guidées, ateliers pédagogiques et conférences pour décrypter l'économie locale et nationale.

Sensibilisation économique et ouverture académique

L'événement débutera dès le vendredi 18 septembre avec des sessions réservées aux scolaires et aux étudiants. Les équipes de la succursale animeront des ateliers pédagogiques axés sur les enjeux financiers contemporains comme les arnaques financières, le droit au compte ou encore l'euro numérique. En fin d'après-midi, la Faculté de Droit, Sciences Économiques et Gestion de Nancy accueillera une conférence animée par l'économiste Cécile Thévenin sur la crise d'Ormuz.

En parallèle, les neuf succursales du Grand Est ouvriront également leurs portes à Bar-le-Duc, Châlons-en-Champagne, Charleville-Mézières, Chaumont, Épinal, Metz, Mulhouse, Strasbourg et Troyes. Un engouement qui se confirme à Nancy, où tous les créneaux ont déjà trouvé preneurs, preuve de l'intérêt grandissant des citoyens pour les forces vives de leur économie locale.