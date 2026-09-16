Décerné par un jury de onze lecteurs, composé de huit voyageurs et trois salariés de Keolis Grand Nancy, ce prix littéraire régional, doté de 1 500 euros, récompense un ouvrage de la rentrée d'hiver dédié au thème du voyage sous toutes ses formes.

Le jury de cette deuxième édition s'est réuni, dimanche dernier, pour délibérer parmi une sélection de huit romans francophones. Sélectionnés parmi plus de 120 candidats sur les réseaux sociaux, ces jurés ont finalement choisi de couronner l'œuvre de Fanny Taillandier, publiée aux éditions Rivages. L'annonce officielle s'est déroulée en présence de Gaëlle Bardoul, directrice générale de Keolis, et de Sarah Polacci, commissaire générale du Livre sur la Place.

Ce partenariat public-privé dépasse le simple soutien financier de 1 500 euros accordé à la lauréate. En distribuant gratuitement près de 70 exemplaires de Sicario bébé sur le réseau Stan, Keolis s'ancre dans la vie locale. Un geste fort qui facilite l'accès à la lecture tout en propulsant l'économie régionale du livre.

La remise officielle du prix sera programmée à l'automne 2026, en fonction de l'agenda de la lauréate, marquant ainsi le point d'orgue de cette collaboration culturelle et citoyenne.