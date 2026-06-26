Réuni ce lundi, le conseil municipal de Nancy a officialisé l'attribution de la gestion de cette nouvelle infrastructure à l'association U2AF. L'organisation a remporté l'appel à projets grâce à un modèle de gouvernance solide, un diagnostic territorial précis et une stratégie axée sur la pérennité financière. Ce futur établissement, agréé par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF), s'installera dans les locaux de l'ancienne MJC Pichon, fermée depuis juillet 2025. Pour lancer la phase réglementaire de préfiguration et structurer l'activité, la municipalité attribue une subvention de fonctionnement de 29 665 € au titre de l'exercice 2026. L'U2AF devra également optimiser l'exploitation de la salle de spectacle intégrée pour dynamiser l'économie locale et sociale du secteur.

Une transition immobilière et associative active jusqu'en 2027

En attendant l'ouverture officielle prévue pour 2027, la Ville de Nancy déploie une stratégie d'occupation transitoire afin de maintenir l'attractivité du site et assurer une continuité de service pour les familles. Jusqu'au 31 décembre 2026, trois initiatives complémentaires occupent le bâtiment. Le Collectif Décembre anime l'espace culturel, tandis que l'atelier solidaire Les Petits Boulons promeut l'économie circulaire au deuxième étage à travers le réemploi et l'entraide de proximité. Enfin, la collectivité gère directement un accueil collectif de mineurs au troisième étage. Ces projets permettent de tester les futurs usages du complexe tout en préparant le terrain pour la reprise globale de l'U2AF.

L'enjeu est désormais de transformer cette enveloppe d'amorçage en un modèle de développement durable pour le quartier.