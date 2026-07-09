Un nouveau centre socio-culturel à l’horizon 2027 dans les anciens locaux de la MJC Pichon, fermé depuis juillet 2025 (suite à la liquidation judiciaire de l’association), dans le quartier Saint-Pierre - René II - Bonsecours à Nancy.

À l’occasion de son dernier conseil municipal du 22 juin, la Ville de Nancy a désigné l’Union des associations d’aide à la famille (U2AF), lauréate d’un appel à projets lancé en mars dernier, pour gérer le future centre.

«Le projet présenté par cette structure a été particulièrement apprécié pour la qualité du diagnostic territorial proposé ; la pertinence des actions envisagées au regard des besoins des habitants ; sa capacité de mobilisation des partenaires locaux ; l’expérience et les compétences de la structure en matière d’animation de la vie sociale ; les garanties apportées en matière de gouvernance, de gestion et de pérennité du projet ; les perspectives de mobilisation de la salle de spectacle au service du déploiement du projet social et familial de territoire», assure la Ville de Nancy.

Locaux occupés temporairement

Avant l’ouverture de ce centre socio-culturel, deux projets prioritaires ont été retenus pour occuper temporairement les locaux jusqu'au 31 décembre 2026.

Le Collectif Décembre est composé des compagnies Les Bonnasses et Cordialement. Il anime la salle de spectacles, en y associant les habitants, à travers des événements, des ateliers et des recherches artistiques adaptés à tous les publics.

«Ce projet transitoire doit créer du lien avec le quartier, en collaboration avec les acteurs locaux, tout en préparant la future dynamique du centre socio-culturel».

Les Petits Boulons est un atelier solidaire de proximité.

«Au 2e étage du bâtiment, il propose un espace partagé d’outils et de machines pour réparer ou fabriquer des objets et organise des événements fédérateurs. Il promeut le réemploi et l’entraide, en s’appuyant sur des matériaux recyclés et des partenaires locaux».

Dans une logique de continuité de service aux familles du territoire, la ville a pris à sa charge un accueil collectif de mineurs au troisième étage de la structure.

Ces trois projets permettent aujourd’hui de faire vivre la structure, en attendant l’ouverture du nouveau centre socio-culturel.