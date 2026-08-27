Après une première année d'existence exclusivement en ligne, la marque de bijoux «Mardi» franchit un cap stratégique majeur. Sa fondatrice, Mathilde Gérard, âgée de 27 ans, vient d'inaugurer son tout premier point de vente physique à Nancy. Initialement pensé pour le commerce électronique, ce projet de boutique s'est imposé naturellement face à la forte demande de la clientèle locale et au succès grandissant des sessions de création privées. Ce nouvel espace permet à la marque de renforcer sa proximité sectorielle et de transformer son modèle numérique en une expérience de vente de détail omnicanale.

La personnalisation et l'expérience client au cœur du concept

Le modèle économique de cette nouvelle adresse repose sur l'ultra-personnalisation en magasin. Les clients composent leurs propres colliers, bracelets ou bijoux de sac en acier inoxydable à partir d'un catalogue de 300 références de charms renouvelées régulièrement. En parallèle, l'établissement propose des ateliers manuels de 90 minutes limités à huit participants. Ces sessions immersives payantes, réservables en ligne, permettent de diversifier les sources de revenus de l'entreprise tout en surfant sur la tendance de l'économie de l'expérience en milieu urbain.

Des perspectives de développement événementiel

Si la cheffe d'entreprise se concentre actuellement sur la stabilisation de ce point de vente, elle envisage déjà de futurs relais de croissance. Le développement de concepts hybrides, tels que des ateliers brunchs ou des événements thématiques éphémères en partenariat avec d'autres commerçants locaux, est à l'étude pour dynamiser le chiffre d'affaires, tandis que le site internet initial restera actif pour soutenir les ventes nationales.