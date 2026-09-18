Face à une demande croissante, cette nouvelle offre hebdomadaire permettra à six participants de s'immerger chaque samedi matin dans les coulisses de la gastronomie locale et écoresponsable, avant de partager un déjeuner d'exception.

Ce nouveau format privilégie une approche concrète et immersive pour les amateurs. Accompagnés par deux cuisiniers professionnels, et parfois par le chef lui-même, les participants réaliseront des recettes axées sur des produits de saison. L'objectif est de démocratiser les techniques de chef pour les adapter au quotidien, avec une forte sensibilité au zéro déchet.

«Atelier Coulombeau, c’est l’envie d’ouvrir un peu plus les portes de notre cuisine et de transmettre notre façon de travailler. Montrer des gestes simples, des techniques que l’on peut refaire chez soi, mais aussi apprendre à utiliser un produit dans son ensemble. Les fanes, les parures ou les épluchures ont souvent beaucoup plus à offrir qu’on ne le pense», affirme Charles Coulombeau.

Une diversification stratégique pour la marque Atelier Coulombeau

En parallèle, cette ouverture enrichit l'écosystème commercial du chef, déjà à la tête de deux tables étoilées au Michelin : La Maison dans le Parc à Nancy et Yozora à Metz. L'expérience, facturée sous forme de formule globale (comprenant petit-déjeuner, cours et déjeuner avec accord mets et vins), vise une clientèle variée de gourmets locaux, de touristes, mais cible aussi le marché B2B via des sessions privatisées pour les entreprises. Cette offre de formation consolide ainsi la marque globale «Atelier Coulombeau», qui commercialise déjà sa propre gamme de produits d'épicerie fine en Lorraine.

Avec cette diversification axée sur la transmission, le Chef de l'année 2026 (Pudlo) renforce son ancrage territorial tout en créant un nouveau levier de croissance pour son groupe de restauration.