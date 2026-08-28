Les samedi 5 et dimanche 6 septembre 2026, la Ville de Nancy orchestrera la 20e édition de son rendez-vous « Pépinière en Vert », exceptionnellement couplée cette année au festival « Embranchements », au cœur du Parc de la Pépinière.

Mathieu Klein, maire de la ville, inaugurera officiellement ce grand rassemblement horticole et éco-responsable le samedi à 15h sur la pelouse du hêtre pleureur. Conçu pour valoriser la filière végétale et la transition écologique régionale, cet événement grand public attend plusieurs milliers de visiteurs venus à la rencontre des professionnels de la nature.

Une vitrine commerciale stratégique pour la filière verte lorraine

Ce carrefour commercial réunira plus de 80 exposants, transformant l'allée Bernard Guerrier de Dumast en une vitrine économique pour les horticulteurs, maraîchers et pépiniéristes. Au-delà des transactions commerciales directes, le salon s'affirme comme un pôle de compétences grâce à la présence d'acteurs clés de la formation et de la préservation, tels que l'École d'Horticulture de Roville-aux-Chênes et le Centre Horticole de Courcelles Chaussy.

Des synergies locales entre artisanat, culture et tourisme

L'impact de la manifestation s'étend également aux secteurs de l'artisanat et de la culture locale à travers des synergies ciblées. Les festivités économiques seront rythmées par la remise du Prix littéraire Émile Gallé, tandis que le Syndicat des Pâtissiers de Meurthe-et-Moselle proposera des dégustations pour valoriser le savoir-faire gastronomique lorrain. En clôture de la première journée, la traditionnelle messe de la Confrérie de Saint-Fiacre à la Cathédrale de Nancy viendra sceller ce week-end d'effervescence en mettant à l'honneur la production horticole locale.

Avec une ouverture gratuite de 10h à 19h, cette double manifestation s'impose comme un moteur essentiel du tourisme événementiel et du commerce de proximité de la rentrée nancéienne.















