La Ville de Nancy inaugurera le 2 juillet 2026 un monument hommage sur la Place des Justes. Soutenue par la municipalité et la Métropole, cette œuvre met en lumière une synergie économique et pédagogique unique entre l'enseignement supérieur artistique, l'artisanat d'art et les filières industrielles de la région Lorraine. L'inauguration officielle se déroulera à partir de 11h30 en présence du maire de Nancy et président de la Métropole du Grand Nancy, Mathieu Klein. Il sera accompagné des dirigeants des institutions partenaires : Sylvain Lizon et Thomas Huot-Marchand pour l'ENSAD et son Atelier national de recherche typographique, Fanny Feller pour le pôle formation de l'UIMM Lorraine, ainsi qu'Isabelle Lecomte et Pascale Bruneseaux, respectivement proviseures des lycées Camille Claudel de Remiremont et Paul-Louis Cyfflé de Nancy.

Inscrite dans un parcours historique urbain à proximité des monuments de la Shoah et des Déportations, l'œuvre célèbre douze Justes parmi les Nations qui ont sauvé des centaines de vies face aux persécutions nazies. Au-delà de sa portée mémorielle forte, cette réalisation matérialise l'excellence des compétences du territoire. La conception a été pilotée par Camille Martinet, chercheuse à l’Atelier national de recherche typographique de l'ENSAD Nancy.

Une vitrine technique pour la gravure d'art et la métallurgie régionales

La phase de production a directement mobilisé les forces vives de la formation professionnelle régionale, illustrant le dynamisme technique lorrain. Les élèves du lycée Camille Claudel de Remiremont ont exécuté la gravure lapidaire de précision. En parallèle, les apprentis du pôle formation de l'UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie) de Maxéville ont réalisé l'ensemble des structures métalliques. Cette implication de dizaines de jeunes valorise concrètement les métiers de l'artisanat de la pierre et de la métallurgie, deux secteurs clés de l'économie locale. L'événement, coprésidé par le maire Mathieu Klein et les dirigeants des établissements partenaires, scelle ainsi une coopération réussie.