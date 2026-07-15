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Nancy : un concours de pitch est lancé pour la Nuit de la Création d’octobre de la CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle

La première édition de la Nuit de la Création, organisée par la CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle, est annoncée le 8 octobre prochain à Nancy. À cette occasion un concours de pitch à destination des porteurs de projets est programmé. Les candidatures viennent d’ouvrir. 

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© DR. Un concours de pitch à l’occasion de la Nuit de la Création du 8 octobre à Nancy, organisé par la CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle, est annoncé. Les candidatures sont ouvertures.

© DR. Un concours de pitch à l’occasion de la Nuit de la Création du 8 octobre à Nancy, organisé par la CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle, est annoncé. Les candidatures sont ouvertures.

Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 15 juillet 2026 - Mis à jour le 15 juillet 2026

Porteurs de projet, faites-vous connaître ! À l’occasion de la première édition de la Nuit de la Création programmée le 8 octobre prochain à Nancy, la CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle (organisatrice de l’événement) annonce la tenue d’un concours de pitch.

«Ce concours entend mettre en lumière les entrepreneurs audacieux, les initiatives innovantes et les projets qui contribuent au dynamisme du territoire», explique la chambre consulaire.

«Les candidats sélectionnés auront l’opportunité de défendre leur projet lors d’un pitch de 5 minutes, suivi d’un échange avec le jury».

Le concours est ouvert à deux catégories d’entrepreneurs résidant ou exerçant leur activité en Meurthe-et-Moselle : les porteurs de projet en phase de création ou de lancement, les entreprises créées ou reprises depuis moins de trois ans.

Les candidatures viennent tout juste d’ouvrir et se clôtureront le 10 septembre. Celles-ci sont à transmettre par voie dématérialisée à : lo.lacercat@nancy.cci.fr.

Les finalistes seront annoncés le 18 septembre. La grande finale se déroulera le 8 octobre lors de la Nuit de la Création.

Toutes les infos sur le : https://www.nancy.cci.fr/actualite/concours-de-pitch-qui-veut-financer-mon-entreprise-faites-decoller-votre-projet-lors-de

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