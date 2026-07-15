Porteurs de projet, faites-vous connaître ! À l’occasion de la première édition de la Nuit de la Création programmée le 8 octobre prochain à Nancy, la CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle (organisatrice de l’événement) annonce la tenue d’un concours de pitch.

«Ce concours entend mettre en lumière les entrepreneurs audacieux, les initiatives innovantes et les projets qui contribuent au dynamisme du territoire», explique la chambre consulaire.

«Les candidats sélectionnés auront l’opportunité de défendre leur projet lors d’un pitch de 5 minutes, suivi d’un échange avec le jury».

Le concours est ouvert à deux catégories d’entrepreneurs résidant ou exerçant leur activité en Meurthe-et-Moselle : les porteurs de projet en phase de création ou de lancement, les entreprises créées ou reprises depuis moins de trois ans.

Les candidatures viennent tout juste d’ouvrir et se clôtureront le 10 septembre. Celles-ci sont à transmettre par voie dématérialisée à : lo.lacercat@nancy.cci.fr.

Les finalistes seront annoncés le 18 septembre. La grande finale se déroulera le 8 octobre lors de la Nuit de la Création.

Toutes les infos sur le : https://www.nancy.cci.fr/actualite/concours-de-pitch-qui-veut-financer-mon-entreprise-faites-decoller-votre-projet-lors-de