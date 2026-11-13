Le conseil métropolitain a élu Nathalie Koenders à la présidence de Dijon métropole, le 9 novembre 2026. La séance a également permis d'installer le nouvel exécutif de l’intercommunalité, qui assurera la mise en œuvre des projets et des politiques publiques métropolitaines au service des habitants des 23 communes.

La maire de Dijon succède à François Rebsamen, qui a quitté la présidence après son élection au Sénat. Ce changement intervient dans le cadre des dispositions légales relatives au non-cumul des mandats. L’ancien président, qui a consacré vingt-cinq années à la construction et au développement de l'intercommunalité dijonnaise, conserve toutefois son siège de conseiller métropolitain.





Le nouvel exécutif de Dijon métropole

Le nouvel exécutif compte au total 41 élus. Outre Nathalie Koenders, il comprend 20 vice-présidents et 20 autres membres du bureau métropolitain. Parmi les 20 vice-présidents figurent notamment Thierry Falconnet, chargé des mobilités et des transports urbains, Céline Tonot, chargée de la transition écologique, des déchets et de l’énergie, Catherine Petitjean, chargée du développement économique et des filières stratégiques, Antoine Hoareau, chargé de l’urbanisme et de l’habitat, ainsi que Benoît Bordat, chargé de l’alliance des territoires et du SCoT, du vignoble et des climats de Bourgogne.

Avec cette nouvelle gouvernance, Dijon métropole poursuit son action à l'échelle de l’ensemble de ses communes, autour de projets et de politiques publiques communs.



