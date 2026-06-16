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Nature, culture et sensibilisation au cœur de la Fête de l’Écologie

Le 27 juin prochain, la Fête de l’Écologie se déroulera au Cloître des Récollets. Ouvert à tous les publics, l’événement réunira associations, acteurs de l’environnement et visiteurs autour d’animations, d’ateliers et de rendez-vous culturels consacrés aux enjeux écologiques et à la découverte du patrimoine naturel urbain.

© La Ville de Metz.

© La Ville de Metz.

Par S.M
La Gazette Moselle
Publié le 16 juin 2026 - Mis à jour le 16 juin 2026

Pour découvrir la nature autrement, plusieurs balades seront proposées au cours de la journée. Les «Balades Zinzin», animées par Maxime Lemoing, inviteront les participants à explorer leur environnement à travers l’écoute des paysages sonores, avec des départs à 11 h et 14 h. Lorraine Nature Environnement organisera également les balades «Sauvages de ma Rue», consacrées à l’identification des plantes spontanées en ville.

La programmation artistique se déroulera dans les jardins du Cloître. Les élèves du Conservatoire Gabriel Pierné de Metz assureront plusieurs prestations musicales : un concert de chant messin, un duo de violons, et un concert de guitare. À 17 h, la compagnie ArtiMouv présentera le spectacle de danse «Murmure de l’Envol».

Des ateliers seront également organisés tout au long de la journée. L’association Une Empreinte Pas à Pas proposera les «Mini Voyages en 2030 Glorieuses», des sessions participatives de 15 minutes invitant à imaginer des futurs durables. À 14 h 30, la Société Française d’Ethnopharmacologie animera un atelier de fabrication de tisanes dans l’Apothicarium.

Une escape box consacrée à la préservation de l’eau sera accessible de 10 h à 17 h dans la salle Carrée. Au fil du jeu, les participants découvriront le cycle de l’eau, les pollutions qui l’affectent et les moyens de préserver cette ressource. La journée permettra également de découvrir «La Colline en Fête», ainsi que l’exposition «La Foire de Mai, une histoire de la fête foraine», présentée aux Archives municipales de Metz.