Créé en 2005, Kallista Energy est un producteur indépendant d’énergies renouvelables qui a pour mission de produire l’électricité au meilleur coût - économique et environnemental - pour la transition énergétique et la mobilité électrique. Dans le sens de ses missions, Kallista Energy développe un projet de système de stockage d’électricité par batteries de 193 MW/386 MWh à Neuilly-en-Thelle, et inaugure ce 18 septembre un même projet à Saleux, près d'Amiens.

Le système de stockage d’électricité par batteries de Neuilly-en Thelle contribuera à soutenir le réseau électrique, par exemple en fournissant des services de réglage de la fréquence sur les marchés de réserve de RTE. Et la capacité de stockage de ce site correspond à l’équivalent de l’énergie nécessaire pour alimenter 30 000 foyers pendant toute une journée ou encore l’équivalent de 330 trajets Amiens-Paris en train.

Un système de stockage d’électricité par batteries peut également contribuer à la gestion des pics de consommation en stockant de l’électricité lorsque la production est abondante, puis en la restituant lorsque la demande augmente, évitant ainsi le recours à des centrales thermiques. «L’électrification des usages ne pourra pleinement produire ses effets que si elle s’accompagne d’un développement massif des énergies renouvelables. Le stockage d’électricité par batteries est un levier clé pour rendre possible cette double transformation et contribuer à un système électrique bas carbone», explique Johann Tardy, président du groupe Kallista Energy.

Plusieurs partenaires

Avec le projet de Saleux et maintenant celui de Neuilly-en-Thelle , Kallista Energy confirme son ancrage dans les Hauts-de-France. La construction du BESS (Battery Energy Storage System) de Neuilly-en-Thelle a démarré début juillet 2026 et s’achèvera d’ici le printemps 2028, pour un investissement de 100 000 millions d'euros.

Entièrement développé par Kallista Energy, le financement bancaire est assuré par ses partenaires de longue date, Landesbank Saar (SaarLB) et BNP Paribas. Les cellules de batterie Lithium-Fer-Phosphate (LFP) seront fournies par Envision AESC, une entreprise leader dans le domaine des technologies de batteries, en charge également de la maintenance du site une fois la mise en service effectuée et du recyclage des batteries à l’issue de la période d’exploitation du site qui est prévue pour 25 ans. Quant à l'optimisation des batteries, elle sera assurée par Agregio Solutions, filiale du groupe EDF, dans le cadre d’un contrat de dix ans avec Kallista Energy. «Concrètement, nous arbitrons en continu entre les marchés de l’énergie, des réserves et des services système afin de maximiser la valeur de marché de l’actif sur toute sa durée d’exploitation», exprime Vincent de Rul, Président d’Agregio Solutions.