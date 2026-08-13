Un abri à vélos et trottinettes au cœur du collège Jules Ferry de Neuves-Maisons ! À la rentrée, les jeunes collégiens pourront garer leur moyen de locomotion au sein d’un nouvel abri construit par le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle.

«Avec ce nouvel équipement intégré à l'établissement, les élèves bénéficieront désormais d'un espace de stationnement adapté, directement sur place. Un aménagement qui va dans le sens des mobilités douces et de la transition écologique, en encourageant les collégiens à privilégier des déplacements plus respectueux de l'environnement», assure l’exécutif départemental.