Aménagement
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Neuves-Maisons : un nouvel abri à vélos et trottinettes est construit au collège Jules Ferry

Les mobilités douces, cela gagne dès le plus jeune âge (contraint ou forcé) ! Histoire de permettre aux jeunes du collège Jules Ferry de Neuves-Maisons de garer leur destrier du quotidien, le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a construit un nouvel abri. 

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© CD 54. Un nouvel abri à vélos et trottinettes est dorénavant présent au collège Jules Ferry de Neuves-Maisons.

© CD 54. Un nouvel abri à vélos et trottinettes est dorénavant présent au collège Jules Ferry de Neuves-Maisons.

Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 13 août 2026 - Mis à jour le 13 août 2026

Un abri à vélos et trottinettes au cœur du collège Jules Ferry de Neuves-Maisons ! À la rentrée, les jeunes collégiens pourront garer leur moyen de locomotion au sein d’un nouvel abri construit par le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. 

«Avec ce nouvel équipement intégré à l'établissement, les élèves bénéficieront désormais d'un espace de stationnement adapté, directement sur place. Un aménagement qui va dans le sens des mobilités douces et de la transition écologique, en encourageant les collégiens à privilégier des déplacements plus respectueux de l'environnement», assure l’exécutif départemental. 