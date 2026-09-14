Le groupe industriel français Nexans a franchi une étape décisive pour son déploiement international. En plaçant une obligation de 500 millions d’euros sur cinq ans avec un coupon de 4,25 %, l'électricien sécurise le refinancement du prêt relais consenti pour l'acquisition de Republic Wire. Cette opération à 723 millions d'euros propulse le groupe sur le marché nord-américain du câblage basse tension, un secteur en plein boom estimé à 12 milliards d'euros. Vincent Piquet, directeur financier de Nexans, se félicite du « succès de cette émission » qui « confirme la confiance du marché dans l’acquisition stratégique de Republic Wire ainsi que dans notre stratégie de pure player de l’électrification ».

Lens au cœur de la transition écologique et industrielle

Parallèlement à cette offensive américaine, Nexans n'oublie pas son ancrage régional et injecte 90 millions d'euros dans la modernisation de son usine historique de Lens. Ce site, unique fonderie de cuivre pur en France, va voir sa production annuelle bondir de 160 000 à 240 000 tonnes dès octobre 2026 pour approvisionner le groupe. L'enjeu est aussi environnemental : la nouvelle usine automatisée intégrera 30 % de cuivre recyclé pour anticiper la pénurie de matière première attendue d'ici 2030, tout en réduisant sa consommation d’eau grâce à des technologies de pointe.

Cette double dynamique démontre la capacité du fleuron industriel français à concilier croissance externe à l'international et souveraineté industrielle verte dans nos territoires. Les prochains trimestres diront si l'intégration américaine tient ses promesses de rentabilité.







