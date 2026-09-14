Le groupe industriel français Nexans a franchi une étape décisive pour son déploiement international. En plaçant une obligation de 500 millions d’euros sur cinq ans avec un coupon de 4,25 %, l'électricien sécurise le refinancement du prêt relais consenti pour l'acquisition de Republic Wire. Cette opération à 723 millions d'euros propulse le groupe sur le marché nord-américain du câblage basse tension, un secteur en plein boom estimé à 12 milliards d'euros. Vincent Piquet, directeur financier de Nexans, se félicite du « succès de cette émission » qui « confirme la confiance du marché dans l’acquisition stratégique de Republic Wire ainsi que dans notre stratégie de pure player de l’électrification ».
Lens au cœur de la transition écologique et industrielle
Parallèlement à cette offensive américaine, Nexans n'oublie pas son ancrage régional et injecte 90 millions d'euros dans la modernisation de son usine historique de Lens. Ce site, unique fonderie de cuivre pur en France, va voir sa production annuelle bondir de 160 000 à 240 000 tonnes dès octobre 2026 pour approvisionner le groupe. L'enjeu est aussi environnemental : la nouvelle usine automatisée intégrera 30 % de cuivre recyclé pour anticiper la pénurie de matière première attendue d'ici 2030, tout en réduisant sa consommation d’eau grâce à des technologies de pointe.
Cette double dynamique démontre la capacité du fleuron industriel français à concilier croissance externe à l'international et souveraineté industrielle verte dans nos territoires. Les prochains trimestres diront si l'intégration américaine tient ses promesses de rentabilité.
Une usine ancrée dans l’histoire : de la corde en chanvre au cuivre high-tech
Fondé en 1855, le site historique de Lens a traversé 169 ans d'évolutions industrielles majeures. D’abord spécialisé dans les cordes en chanvre, le site est entièrement détruit durant la Première Guerre mondiale. Reconstruit, il se tourne alors vers les câbles en acier, équipant notamment le mythique pont de Tancarville à la fin des années 1950. Le grand virage électrique s'amorce dès 1921 avec l'ouverture du premier atelier de tréfilage de métal, suivi en 1970 par l'implantation d'une fonderie de cuivre. Aujourd'hui, l'acier a totalement disparu au profit de l'or rouge, faisant du site lensois un maillon stratégique incontournable du groupe Nexans. Portée par 160 salariés, l’usine tourne à une cadence industrielle impressionnante : une bobine de 5 tonnes de cuivre en sort toutes les 8 minutes, représentant 700 tonnes par jour, de quoi électrifier un paquebot de croisière, et une production annuelle de 160 000 tonnes.