Pendant le 86e Congrès Hlm, une convention de soutien à la production, destinée à développer une offre nouvelle de logements abordables dans le Nord, a été signée entre Olivier Rico, Directeur général d'Action Logement Services, et Pierre Tonneau, Directeur Général de SIA Habitat. Ainsi, Action Logement Services va mobiliser 1 000 600 € pour accompagner 28 opérations engagées par SIA Habitat dans le Nord, et plus particulièrement au sein de la Communauté urbaine de Dunkerque et de la Métropole Européenne de Lille.

En contrepartie de cet engagement, SIA Habitat met à disposition d'Action Logement 215 droits de réservation. Ces logements seront donc proposés, en priorité, aux salariés des entreprises, afin de faciliter l'accès au logement des actifs et d'accompagner leur mobilité professionnelle. Il y aura 55 droits de réservation sur le territoire de la Métropole Européenne de Lille et 57 dans la Communauté Urbaine de Dunkerque.

«En facilitant la réalisation de nouvelles opérations de logement social et abordable, nous contribuons directement à répondre aux attentes des habitants, aux besoins des entreprises et au dynamisme de nos territoires», explique Pierre Tonneau.