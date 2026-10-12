Cette initiative de compensation collective agricole volontaire vise à financer, jusqu'au 18 janvier 2027, des projets collectifs structurants pour dynamiser et pérenniser l’économie agricole régionale face aux défis industriels et environnementaux du littoral.

Ce dispositif repose sur une coopération étroite entre l'État, représenté par la Sous-préfecture de Dunkerque et la DDTM du Nord, et la Chambre d'Agriculture Nord-Pas-de-Calais. Les deux institutions unissent leurs forces au sein du Comité de pilotage (COPIL) pour garantir la pertinence économique et la conformité réglementaire des dossiers. Ce partenariat permettra d'aligner les ambitions de souveraineté industrielle de la zone portuaire avec la préservation et le développement du tissu agricole local, assurant ainsi une transition territoriale équilibrée.

Des critères stricts pour des projets collectifs à fort impact

Doté d'une enveloppe globale de 1 million d'euros, cet appel à projets exclut les initiatives individuelles. Il s'adresse exclusivement aux structures juridiques collectives telles que les coopératives, les CUMA, les groupements d'employeurs et les établissements d'enseignement. Pour être éligibles, les candidats doivent proposer des actions concrètes sur le territoire de la CUD, en parfaite adéquation avec le Projet alimentaire territorial (PAT) et le Plan climat-air-énergie territorial (PCAET). La gestion opérationnelle et l’instruction administrative sont confiées à l'opérateur ÉcosystèmeD.

Les structures intéressées ont désormais jusqu’au 18 janvier 2027 pour télécharger leur dossier sur la plateforme Marchés Sécurisés et participer activement à la transformation durable de l'agriculture dunkerquoise.







