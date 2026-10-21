



Créée en 2021, Ramery Réhabilitation habitat confirme, cinq ans plus tard, son changement d’échelle et son ancrage dans les Hauts-de-France. Spécialisée à l’origine dans la réhabilitation de logements collectifs en site occupé, l’agence accompagne principalement les bailleurs sociaux dans la rénovation d’un parc vieillissant, tout en maintenant les habitants dans leur logement. Son expertise associe rénovation énergétique, amélioration du confort, réfection des équipements et coordination étroite entre travaux et locataires.

L’entreprise a progressivement élargi son champ d’intervention aux logements individuels, aux opérations en site non occupé et à l’ensemble des métiers de la réhabilitation, y compris l’adaptation des logements et le traitement des pathologies du bâti. Cette stratégie a porté le chiffre d’affaires de 5,25 millions d’euros en 2021 à près de 26 millions en 2025. Les effectifs sont également passés de six à 35 collaborateurs en 2026, avec 41 % de femmes et six alternants.

Lancé en 2023, le marché du logement diffus constitue désormais le principal levier de croissance de l’agence. Ces opérations, réparties sur plusieurs communes ou quartiers, exigent une organisation spécifique et une forte capacité de coordination. Ramery a déjà remporté 72 logements dans le cadre de plusieurs opérations dans les Hauts-de-France, notamment à Armentières, Lomme, Valenciennes et Saint-Quentin. Une équipe dédiée couvre désormais les études de prix et la conduite des travaux.

Pour soutenir son développement, l’agence a ouvert une seconde implantation à Douai. Elle entend poursuivre sa croissance en misant sur la proximité, l’innovation, la maîtrise technique et l’accompagnement des occupants.