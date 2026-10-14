En septembre, les sous-préfets référents handicap et inclusion des préfectures de région se sont réunis pour échanger sur les dispositifs destinés à faciliter l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap. Cette rencontre s’inscrit dans le prolongement de la 7ᵉ Conférence nationale du handicap et de la feuille de route 2026-2029, qui comprend 16 engagements et 65 mesures.

Les échanges ont notamment permis de présenter les aides mobilisables dans les secteurs public et privé, avec l’intervention de représentants de l’Agefiph, du FIPHFP et du dispositif Handi-Pacte Normandie. L’objectif est de mieux informer les employeurs, de renforcer les coopérations entre les acteurs et de favoriser le maintien dans l’emploi.

En 2025, le taux moyen d’emploi direct des personnes en situation de handicap dans la fonction publique normande s’établit à 6,5%, tous versants confondus, au-dessus du seuil légal de 6%. La progression de 30% du financement régional du FIPHFP par rapport à 2024 traduit également une augmentation des moyens consacrés à cette politique.

Emploi et handicap : les dispositifs se renforcent

À l’échelle nationale, l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mobilise les employeurs publics et privés autour de plusieurs objectifs : élargir les possibilités de recrutement, prévenir les ruptures de parcours et maintenir les salariés dans l’emploi. Les aides financières et l’accompagnement des structures peuvent contribuer à réduire les obstacles liés à l’accessibilité et à l’adaptation des postes.

La 30ᵉ Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, prévue du 16 au 22 novembre 2026, prolongera cette mobilisation. Le DuoDay, organisé le 19 novembre, permettra notamment de favoriser les rencontres entre des personnes en situation de handicap et des professionnels.

Pour les entreprises et les administrations, l’enjeu dépasse la seule conformité aux obligations légales. L’amélioration des conditions d’accès au travail permet aussi de mobiliser davantage de compétences, tandis que le maintien dans l’emploi peut limiter les coûts liés aux départs et aux recrutements de remplacement.