En Normandie, le cidre ne se limite plus aux traditions qui l’associent aux crêpes et aux repas régionaux. Cidres élevés en amphore, cuvées de garde, boissons issues de pommes à chair rouge ou encore poirés : la filière explore de nouvelles méthodes de production et diversifie ses produits. Pour faire connaître cette évolution, la Région Normandie et Petit Futé lancent deux publications qui mettent en lumière les producteurs et les savoir-faire des cinq départements normands.

Intitulé Cidre – Le goût de la Normandie, le premier ouvrage compte 160 pages et neuf portraits de professionnels. Proposé à 24,95 euros, il retrace l’histoire des terroirs et les évolutions des pratiques. Le Guide des cidres & des poirés de Normandie 2027, vendu 11,95 euros, rassemble plus d’une centaine de fiches de domaines, de producteurs et de marques, ainsi que 20 interviews et dix recettes.

En librairie le 4 novembre

Les deux ouvrages seront présentés en avant-première au festival Fêno, organisé à Caen du 16 au 18 octobre, avant leur arrivée en librairie le 4 novembre.

Cette initiative éditoriale vise à mieux faire connaître les productions locales et à encourager leur découverte et leur consommation. La diversité des cuvées peut aider les producteurs à toucher de nouveaux publics et à différencier leurs offres, tandis que les circuits de découverte des vergers peuvent alimenter l’activité touristique.