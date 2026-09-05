En Normandie, la Banque de France va sortir de ses murs. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les sites d’Alençon, Caen, Évreux, Le Havre, Rouen et Saint-Lô accueilleront le public les 19 et 20 septembre. Deux implantations historiques, à Rouen et Caen, ouvriront notamment pour la première fois leurs portes aux visiteurs. Au-delà du patrimoine architectural, cette opération permettra de découvrir les métiers et les missions de l’institution auprès des entreprises et des particuliers.

Billets, moyens de paiement, arnaques financières, droit au compte ou encore éducation budgétaire : les animations proposées permettront d’aborder des sujets très concrets. Les visiteurs pourront également échanger avec les équipes sur l’économie régionale et sur l’accompagnement proposé aux entreprises et aux particuliers. Le dispositif donnera aussi une visibilité aux métiers de la Banque de France et à ses possibilités de recrutement.

