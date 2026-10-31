L’industrie agroalimentaire normande ouvre ses portes aux demandeurs d’emploi, aux étudiants et aux personnes en reconversion professionnelle. France Travail Normandie et l’Association régionale des entreprises agroalimentaires (AREA) Normandie, avec leurs partenaires, organisent la semaine de l’emploi agroalimentaire du 2 au 6 novembre. L’objectif : faire découvrir les métiers du secteur, rapprocher les entreprises des candidats et répondre aux besoins de recrutement.

Au programme en Seine-Maritime, une visite du site de production de Nexira, à Serqueux, le jeudi 5 novembre. L’entreprise transforme des ingrédients naturels et biologiques en poudres destinées notamment aux industries alimentaires, de la santé et de la nutrition.

Le vendredi 6 novembre, un brunch de l’emploi est également organisé à Fécamp. Les participants pourront échanger autour de produits fabriqués par les entreprises présentes, découvrir les métiers liés à leur production et identifier les opportunités professionnelles.

Un webinaire pour découvrir les entreprises qui recrutent

En complément des rendez-vous en présentiel, un webinaire est proposé le lundi 2 novembre sous le titre « Agroalimentaire : rencontrez des entreprises qui recrutent en Normandie ! ». Organisée avec France Travail, l’AREA Normandie et la plateforme My Job Glasses, cette rencontre à distance présentera les métiers et les possibilités d’emploi du secteur, avec la participation des entreprises Lactalis, à Clécy, et Hafner, à Falaise.

Ces initiatives s’inscrivent dans un contexte où l’agroalimentaire, pilier de l’économie régionale, doit renforcer son attractivité et accompagner l’évolution des compétences.