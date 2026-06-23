La visite organisée par Réseau Entreprendre Normandie Estuaire a permis aux participants de découvrir de l’intérieur l’une des principales plateformes industrielles françaises exploitées par TotalEnergies en Normandie. Regroupant des activités de raffinage et de pétrochimie, ce complexe constitue un maillon essentiel de la chaîne énergétique nationale et un acteur économique majeur pour la région. Les entrepreneurs présents ont pu appréhender le fonctionnement d’un site industriel soumis à des exigences élevées en matière de sécurité, de performance opérationnelle et de compétitivité internationale. Les échanges ont également porté sur les investissements engagés pour accompagner la décarbonation des activités industrielles, améliorer l’efficacité énergétique des installations et préparer les évolutions du mix énergétique. Pour le Réseau Entreprendre, cette immersion répond à une volonté de rapprocher les créateurs et dirigeants d’entreprise des grandes filières économiques qui structurent l’activité normande. L’objectif est aussi de favoriser les rencontres entre PME, start-up et grands groupes afin de faire émerger de nouvelles opportunités de coopération, d’innovation et de développement économique sur le territoire.

Industrie et entrepreneuriat : des synergies devenues stratégiques

À l’échelle nationale, les grands groupes industriels cherchent de plus en plus à renforcer leurs liens avec les écosystèmes entrepreneuriaux locaux afin d'accélérer l'innovation et d'accompagner les transformations industrielles. Face aux défis de la transition énergétique, de la souveraineté économique et de la réindustrialisation, les coopérations entre PME, start-up et industriels deviennent un levier de compétitivité. Ces partenariats favorisent la diffusion de nouvelles technologies, le développement de solutions bas carbone et l'émergence de chaînes de valeur plus résilientes.