Interview

Entretien avec Sabine de Soyres, directrice du Centre de philanthropie de la Fondation de France

À l'occasion du prochain Congrès des Notaires, Sabine de Soyres, directrice du Centre de philanthropie de la Fondation de France, s'exprime pour La Gazette sur les missions de la fondation et sur le mécénat, qui connaît un franc succès ces dernières années.