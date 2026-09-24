Entretien avec Sabine de Soyres, directrice du Centre de philanthropie de la Fondation de France
Notariat : «Les donateurs nordistes sont très investis dans la jeunesse»
À l'occasion du prochain Congrès des Notaires, Sabine de Soyres, directrice du Centre de philanthropie de la Fondation de France, s'exprime pour La Gazette sur les missions de la fondation et sur le mécénat, qui connaît un franc succès ces dernières années.
Publié le 24 septembre 2026
- Mis à jour le 24 septembre 2026
<p><strong>La Fondation de France fêtera bientôt ses 60 ans. Pouvez-nous présenter l'institution et son rôleauprès des notaires ?</strong></p><p>Nous sommes la plus grande Fondation française en termes de financement du secteur associatif et de l'intérêt général. Nous avons été fondés il y a presque 60 ans à l'initiative du Général de Gaulle et d'André Malraux. Notre vocation est de mobiliser la générosité privée des familles, personnes ou entreprises, au bénéfice de l'ensemble des causes de l'intérêt général. La Fondation est un tiers de confiance entre les donateurs et le secteur associatif..
La lecture de cet article est réservée aux abonnés