L’entreprise Kuhlmann, 170 salariés et 108 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025, est installée à Loos depuis 200 ans. Elle vient de se doter de trois nouvelles colonnes de chloration, en remplacement des deux précédentes devenues vétustes. Pour ce faire, un investissement de 35 millions d’euros a été réalisé.

"Ce nouvel équipement nous permet d’augmenter notre production de chlorure ferrique, utilisé notamment dans le traitement de l’eau potable et des eaux usées", explique Éric Delhuielle, directeur général du groupe.

Une augmentation de 25% de la production

Ces nouvelles installations vont permettre, à plein régime, d’augmenter la production de chlorure ferrique de 70 000 tonnes par an, portant ainsi la capacité totale à 300 000 tonnes.

La France est le marché principal de Kuhlmann. C’est pourquoi Éric Delhuielle espère que les directives européennes seront retranscrites dans le droit français très prochainement. "Notre chimie reste la manière la plus efficace de traiter l’eau. Nous attendons de l’Europe des conditions de marché protectrices", appuie-t-il.

15 millions d’euros pour la décarbonation

En parallèle de la modernisation du site, Kuhlmann entreprend son vaste projet de décarbonation. "Nous allons électrifier certains de nos procédés, continuer à opter pour des équipements plus efficaces énergétiquement et capables de régénérer la chaleur fractale, détaille Éric Delhuielle. Nous nous sommes fixés comme objectif la réduction de 48% de notre empreinte carbone d’ici 2032".

Une démarche qui nécessite un nouvel apport. "Nous avons la chance d’avoir un investisseur avec un esprit très familial qui s’inscrit dans le long terme, explique le directeur. Ainsi, une nouvelle enveloppe de quinze millions d’euros sera débloquée courant 2027 pour nous raccorder au réseau très haute tension".

Site Seveso seuil haut

A cheval sur les communes de Loos, Lille, Lomme, Lambersart, Sequedin et Haubourdin, le site est le seul classé Seveso seuil haut de la métropole lilloise. Il y a deux semaines, il a fait l’objet d’une simulation d’accident grandeur nature. "En plus de moderniser nos process, nos investissements servent également à la diminution des risques, à la formation du personnel et aux entraînements à divers scénarios de manière à être complètement opérationnels en matière de sécurité", conclut le directeur.