Depuis 2023, d'importants programmes d'entretien ciblent les cours d'eau de Bellefontaine, Grandru et Heronval. Suite à un diagnostic précis, un Plan pluriannuel de restauration des cours d’eau (PPRE) est désormais actif. Ce programme global prévoit la remise du cours d'eau en fond de vallée, la revitalisation des zones humides et le recentrage des lits mineurs. Ces opérations techniques, portées par la Communauté de communes du pays Noyonnais, découlent directement du transfert de compétences à l'Entente Oise-Aisne. Cette mutualisation des forces permet de rationaliser efficacement les coûts de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations pour les finances publiques locales.

Des travaux d'automne pour protéger l'économie agricole

Le second volet de cette stratégie territoriale se concentre spécifiquement sur la lutte contre le ruissellement. Une première phase de travaux débutera dès l’automne prochain pour contrer le phénomène destructeur des coulées de boue. Ces aménagements hydrauliques structurels ont un impact économique direct pour la région. En limitant drastiquement la sédimentation, ils préservent la fertilité des parcelles agricoles locales et protègent les infrastructures publiques. À terme, ces investissements préventifs réduiront la fréquence et les coûts de maintenance des fossés et des réseaux hydrographiques à la charge des collectivités.

Grâce à cette synergie intercommunale, le bassin du Grandru associe durabilité environnementale et performance budgétaire, sécurisant ainsi l'avenir de l'économie agricole régionale.



