"Nuisibles" ou même sécessionnistes : LFI et la gauche à l'attaque contre les ultra-riches

Il faut les faire "disparaître" car ils "ont décidé de faire sécession" : les Insoumis relancent en cette rentrée politique l'offensive pour faire contribuer davantage "les milliardaires" à la "solidarité nationale", via la fiscalité des revenus, du patrimoine et de l'héritage, un thème de campagne partagé à gauche.

Alors que la campagne pour la présidentielle reprend de plus belle, les mots employés sont féroces.

"Si on veut être clair dans une société où on va remettre les choses à l'endroit, c'est qu'il ne faudra pas seulement taxer les riches mais interdire les milliardaires", a déclaré pendant le week-end l'eurodéputée insoumise Manon Aubry, affirmant "assumer" de comparer les milliardaires à des "nuisibles".

"Les riches ont décidé de faire sécession" en France, en ne participant "plus à la solidarité nationale", il faut donc les "interdire", a renchéri mardi la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot.

Rappelant les données de l'Insee selon lesquelles il faut "six générations pour sortir de la pauvreté", qui touche chaque année davantage de monde en France, elle a défendu le programme de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle pour lutter contre les inégalités.

Le patrimoine d'abord, en rétablissant l'impôt sur la fortune et en mettant en place la taxe dite Zucman qui instaure un impôt minimum de 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros. Les revenus ensuite en créant 14 tranches d'imposition afin de baisser les impôts de ceux qui gagnent individuellement moins de 4.000 euros mensuels.

L'héritage enfin en prenant "tout" ce qui dépasse le seuil de 12 millions d'euros.

"La plupart des riches n'ont pas mérité d'être milliardaires, ils ont eu juste le mérite d'être bien nés avec une cuillère d'argent (dans la bouche)", a résumé la députée sur BFMTV.

Abolition des privilèges

Mais les Insoumis ne sont pas les seuls à gauche à défendre des mesures radicales pour obliger les ultra-riches à participer davantage à l'effort national.

La barre des 4.000 euros mensuels fixée en 2007 par François Hollande comme un critère de richesse - une sortie qui lui a longtemps été reprochée y compris au sein de son propre camp - semble étrangement toujours d'actualité 20 ans plus tard. Le socialiste Philippe Brun, candidat à la primaire de son camp, a aussi choisi ce critère, mais pour une baisse de la CSG qui permettrait d'augmenter le salaire net.

Quant à la taxe Zucman, elle a bien été adoptée par l'Assemblée nationale avec les voix de l'ensemble des groupes de gauche et l'abstention du Rassemblement national dans le cadre de la journée dédiée des Écologistes en février 2025, avant d'être rejetée au Sénat quatre mois plus tard. Aucune deuxième lecture n'a depuis été programmée mais elle figure dans les différents programmes des partis de gauche.

La question de l'héritage est également reprise par Raphaël Glucksmann (Place publique), tenant de la social-démocratie et qui espère obtenir le soutien du parti socialiste en remportant en octobre la primaire co-organisée avec le parti à la rose.

"Les deux tiers du patrimoine des Français sont constitués par leur héritage et un tiers seulement par le travail", a-t-il regretté dimanche en annonçant sa candidature, soit "l'exact inverse" d'"il y a 50 ans". Il a défendu une taxation sur 1% des héritages, afin de baisser les cotisations salariales de 15 milliards d'euros.

Dans le concert général de lutte contre les inégalités, la secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon, elle-même a pris position, appelant mardi les candidats de gauche au "courage politique" que représenterait la taxation de l'héritage "au premier euro".

"En France, il est indéfendable que les 1% les plus riches payent proportionnellement à leurs revenus moins d'impôts que vous, que moi, et que l'ensemble de la population nationale", a par ailleurs estimé Marine Tondelier, la cheffe des Ecologistes également candidate à la présidentielle.

Elle a rappelé que "les 50 milliardaires les plus riches du monde émettent autant de carbone en 90 secondes qu'un humain moyen dans toute sa vie" et prôné "l'équivalent d'une nuit du 4 août 1789 pour en finir", en référence à l'abolition des privilèges votée par l'Assemblée constituante lors de la Révolution française.