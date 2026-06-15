Le Domaine Aegerter ouvre un nouveau chapitre avec le lancement des premières cuvées élaborées par Sophie Aegerter. Présente au sein de l'entreprise familiale depuis plus de vingt ans, l'œnologue propose une collection qui porte sa propre vision de la vinification, tout en s'inscrivant dans l'identité de la maison.

« Depuis mon arrivée en cave, j'apprends, je teste, j'observe, j'utilise tous mes sens pour faire naltre des vins à notre image. Aujourd'hui, j'avais envie de laisser une empreinte plus personnelle, avec des vins qui racontent une émotion autant qu'un terroir », souligne Sophie Aegerter.

Une démarche personnelle au service de la diversification

Cette nouvelle gamme marque une étape importante dans le parcours de Sophie Aegerter. Après avoir développé son expérience au sein des chais du domaine, elle propose des vins conçus de la vendange à la mise en bouteille selon une approche privilégiant la sensation et l'expression du fruit.

Produites en volumes confidentiels, ces cuvées reposent notamment sur des fermentations réalisées avec des levures indigènes et sur un élevage en œuf de céramique pendant plusieurs mois. Un choix technique encore peu répandu pour les vins rouges, destiné à préserver la pureté du fruit et l'expression du terroir.

Deux premières références commercialisées

La collection débute avec « En Coton », un Fixin 2024 issu de Pinot Noir cultivé sur les coteaux argilo-calcaires de l'appellation. La seconde référence est un Mâcon-Fuissé élaboré à partir de Chardonnay provenant de sols marno-calcaires. Pour accompagner ces lancements, Sophie Aegerter s'est associée à l'illustratrice bourguignonne Agathe Ducerf afin de créer un univers visuel spécifique pour les étiquettes.



