ISAGRI a accueilli, le 2 juillet dernier, dix membres de l'Académie d'agriculture de France à l'occasion d'une journée de travail dédiée aux transformations qui touchent le secteur agricole. Cette rencontre a permis de présenter les orientations du groupe et de favoriser le dialogue autour des évolutions de la profession.

Une journée riche en échange

Au cours de cette visite, Jean-Marie Savalle, président fondateur d'ISAGRI, a présenté la vision de développement de l'entreprise. Les échanges ont également porté sur les perspectives d'utilisation de l'intelligence artificielle dans le monde agricole, avec l'intervention de Sébastien Lafage, directeur marketing.

Lors de cette rencontre, les membres de la délégation ont pu aussi découvrir le campus d'ISAGRI et rencontrer plusieurs collaborateurs. Parmi eux, Alexandre Lebrun et Julian Iovino, responsables commerciaux.

À travers cette rencontre, ISAGRI affirme sa volonté de participer aux réflexions sur les évolutions du secteur agricole en s'appuyant sur l'innovation, l'expertise de ses équipes et la proximité avec les professionnels.

Un groupe de dimension internationale

Présent à travers 13 filiales en Europe, au Canada et en Chine, le Groupe ISAGRI compte 3 300 collaborateurs et accompagne plus de 500 000 clients. Il développe des solutions informatiques destinées aux exploitations agricoles et aux professionnels de la comptabilité. Son objectif est de répondre à leurs besoins quotidiens tout en accompagnant l'évolution de leurs activités grâce aux nouvelles technologies.



