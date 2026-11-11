Une rencontre est organisée lundi 23 novembre 2026, à 18h15, au Start Lab, situé au 54 rue de Tilloy, à Beauvais. Le dispositif repose sur un principe d’épargne collective de proximité : des citoyens mettent en commun une partie de leur épargne pour soutenir financièrement des entreprises et des projets à dimension locale. Cette démarche permet de rapprocher les ressources des habitants des besoins de financement des porteurs de projets du territoire.

L’épargne citoyenne au service de l’économie de proximité

Les clubs CIGALES (Clubs d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire) réunissent des particuliers souhaitant investir collectivement dans des activités économiques locales. Leur intervention vise à faciliter le financement de projets qui peuvent rencontrer des difficultés pour accéder aux circuits traditionnels. Pour les porteurs d'initiatives, ce dispositif représente une possibilité de mobiliser des fonds de proximité, tout en bénéficiant de l'engagement de citoyens dans le développement économique local.

L’épargne citoyenne au service des projets locaux

La rencontre du 23 novembre s'adresse aussi bien aux habitants désireux de donner une dimension solidaire à leur épargne qu'aux entrepreneurs et porteurs de projets à la recherche de financements. Ce temps d'échange doit permettre de présenter le fonctionnement des clubs et les modalités pour rejoindre cette démarche ou solliciter leur soutien.

Cette initiative entend ainsi encourager la mobilisation de l'épargne locale au profit de projets économiques de proximité et renforcer les liens entre citoyens, investisseurs et entrepreneurs dans le Beauvaisis.