Six départements du sud-est de la France sont placés jeudi soir en vigilance orange pour les orages, tandis que la Corse passera au même niveau d'alerte vendredi matin, indique Météo-France dans son dernier bulletin.

Les Hautes-Alpes, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, le Var et les Alpes-Maritimes sont concernées par l'alerte.

"La situation orageuse est bien en place ce jeudi après-midi", constatait Météo-France dans son bulletin de 16H00, et elle doit se poursuivre en soirée.

"Des orages s'accompagnant de fortes précipitations sont attendus" dans les quatre départements du centre-est, "avec des intensités horaires de l'ordre de 30 à 40 mm", pouvant atteindre des cumuls de 80/100 mm en cas d'orages peu mobiles.

Partout, "grêle, fortes rafales et activité électrique importante" sont prévues.

Pour les départements méditerranéens, les orages en début d'après-midi sont associés à des cumuls "autour de 50 mm en peu de temps et autour de 100 à 120 mm sur l'épisode sous les plus fortes cellules".

Dans les Alpes-Maritimes et le Var, de nombreux événements, dont des festivals, marchés nocturnes ou sorties sportives ont été annulés, et les parcs, jardins et cimetières ont été fermés au public.

Le préfet du Var, Simon Babre, faisant état de 1.000 foyers privés d'électricité lors d'un premier épisode orageux, a appelé les habitants à "éviter les déplacements".

Les autorités redoutent des inondations, notamment dues au phénomène de ruissellement sur des sols secs après de longues phases de canicule et des incendies.

Vendredi matin, seuls les deux départements corses seront placés en vigilance orange orages et devraient être traversés de 6H à 9H par "une ligne orageuse très active", accompagnée potentiellement "de violentes rafales avec de fortes précipitations et de la grêle ainsi que du foudroiement important".

Sur l'île, l'accès aux massifs forestiers, cours d’eau, plans d'eau et aux sentiers de randonnées est "interdit" de jeudi 20H à vendredi 23H, annoncent les préfectures de Corse.

"Une aggravation du niveau de vigilance +orages+ vers un niveau supérieur pour la Corse", soit une vigilance rouge, "pourrait intervenir en cours de nuit", met en garde Météo-France.

L’ensemble des activités de pleine nature (randonnées, VTT, canyoning, etc) sont également interdites et "les personnes présentes sur le sentier GR20 sont invitées à se mettre en sécurité au sein des refuges" pendant cette période, précisent les préfectures de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.

Ces mesures exceptionnelles ont été prises par crainte que les intempéries meurtrières du 18 août 2022 en Corse, ne se reproduisent.

Des orages, avec des vents extrêmement violents de plus de 200 km/h et non prévus, avaient alors fait cinq morts à travers l'île et provoqué des dégâts énormes. Quelques 12.500 personnes venant de différents campings avaient été "mises en sécurité" dans des écoles ou des centres sportifs de toute l'île pour la nuit.