Réunis en session officielle ce lundi 29 juin 2026, les élus départementaux ont voté une révision stratégique du règlement du Pass Jeunes 54. Initié en 2019 avec la CAF, la MSA et l'État, ce dispositif solidaire revoit sa voilure pour amortir l'impact de la hausse des prix sur le budget de la rentrée. En augmentant les plafonds du quotient familial de 100 €, le Département intègre une nouvelle tranche de la population locale : 5 500 jeunes de 6 à 16 ans s'ajoutent ainsi aux listes d'attribution. Le bassin de bénéficiaires potentiels bondit de 17 700 à 23 217 profils, garantissant une meilleure redistribution des budgets publics vers les loisirs, le sport et la culture.

Sur le plan purement financier, l'effort public se traduit par une hausse linéaire de 10 € sur les trois tranches d'allocations existantes. Selon les ressources des ménages, le coup de pouce s'établira désormais à 60 €, 80 € ou 110 € par enfant pour toute inscription à une activité partenaire. Pour fluidifier l'usage de cette enveloppe globale, la collectivité a parallèlement acté un allègement des procédures d'inscription. Cette simplification administrative vise à accélérer la validation des dossiers, soulageant à la fois la trésorerie des familles et la gestion quotidienne des associations culturelles et sportives du territoire.

Les notifications de droits seront expédiées par la CAF et la MSA dès la fin du mois d'août 2026, laissant aux familles jusqu'au 28 février 2027 pour concrétiser leurs démarches auprès des clubs partenaires.