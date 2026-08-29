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Interview

Patricia Stalder, Metz Événements : «La FIM, le plus grand centre commercial de la région Grand Est»

Du 25 septembre au 5 octobre, la Foire internationale de Metz investit, comme à son habitude, le Parc des Expositions de Metz. Une 91e édition à laquelle la nouvelle direction de Metz Événements a insufflé un vent de nouveautés. Tour d’horizon en avant-première avec Patricia Stalder, directrice adjointe.

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© Laurence Deleau. Patricia Stalder, directrice adjointe en charge de la FIM.

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Par Julie Clessienne
La Gazette Moselle
Publié le 29 août 2026 - Mis à jour le 29 août 2026
<h2>En début d’année, vous avez été nommée directrice adjointe. Pourquoi la Foire internationale était-elle un premier chantier stratégique ?</h2><p>La FIM est la locomotive du Parc des Expositions et le plus grand rendez-vous commercial de la rentrée dans le Grand Est. C'était naturel d'y insuffler <strong>une nouvelle dynamique</strong>. Notre objectif n'est pas de rompre avec son histoire, mais de faire évoluer l'événement par petites touches. Une foire qui existe depuis plus de 90 ans possède une identité forte ; il faut savoir la préserver tout en répondant aux nouvelles attentes des visi.

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