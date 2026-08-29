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Du 25 septembre au 5 octobre, la Foire internationale de Metz investit, comme à son habitude, le Parc des Expositions de Metz. Une 91e édition à laquelle la nouvelle direction de Metz Événements a insufflé un vent de nouveautés. Tour d’horizon en avant-première avec Patricia Stalder, directrice adjointe.
© Laurence Deleau. Patricia Stalder, directrice adjointe en charge de la FIM.
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