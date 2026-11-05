Organiser la collecte et le reconditionnement de matériel informatique, lutter contre la fracture numérique et favoriser la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) sur le territoire, tels sont les objectifs portés par l'Adico (Association pour le développement et l'innovation numérique des collectivités) et la Recyclerie du Pays de Bray. Pour ce faire, les deux structures annoncent la signature d’une convention de partenariat stratégique,qui aura lieu le 26 novembre, lors de l'événement "Solidar'IT" à Beauvais.

Faciliter l'économie circulaire

Face à l'enjeu croissant des DEEE, «l'Adico endosse un rôle de facilitateur», précise l’association. Concrètement, via cette convention, l'Adico agira comme une intermédiaire logistique entre ses collectivités adhérentes et l'atelier de reconditionnement "Reboot" de la Recyclerie du Pays de Bray. Et pour faciliter l'opération, des solutions de collecte simplifiées vont être mises en place pour accompagner les acteurs publics. Si la collecte se fera grâce les techniciens de l'Adico lors de leur intervention habituelle dans les collectivités, les collectivités pourront aussi déposer leurs DEEE directement dans les locaux de l'Adico à Beauvais ou directement à la Recyclerie du Pays de Bray pour les collectivités souhaitant une gestion autonome.

Par ailleurs, la matériel collecté est reconditionné au sein d'un atelier-chantier d'insertion, offrant des parcours de formation et d'emploi à des publics éloignés de l'emploi et les équipements non réemployables sont éliminés dans le strict respect des réglementations environnementales en vigueur.

Enjeux des DEEE

Le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) représente un enjeu écologique, économique, sanitaire et réglementaire majeur, parce que les appareils contiennent des substances dangereuses, renferment des métaux précieux et stratégiques (cuivre, aluminium, etc.), et parce qu'ils libèrent des toxines nocives pour l'homme et l'environnement s'ils sont brûlés.

C'est également un enjeu majeur car, selon une étude de l'Insee de 2025, par exemple, 56% des détenteurs de smartphones conservent l’ancien appareil à leur domicile sans qu’il ne soit utilisé lorsqu’ils remplacent leur smartphone ou cessent de l’utiliser. Alors que 23% lui ont offert une seconde vie (vendu ou donné) et que 8% l’ont déposé dans une poubelle de recyclage de déchets électroniques ou l’ont laissé à un détaillant pour qu’il le jette.