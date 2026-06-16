La relaxe prononcée mardi au bénéfice d'un animateur de périscolaire, le premier jugé à Paris depuis la multiplication d'accusations pour agressions sexuelles, a provoqué la colère des parents des enfants concernés, certains de leurs avocats réclamant un appel du procureur.

Interrogé par l'AFP sur ses intentions, le parquet de Paris, seul compétent pour demander à ce que le dossier soit examiné par la cour d'appel, n'a pas répondu.

Dans son jugement, le tribunal correctionnel considère que le comportement du quadragénaire mis en cause était certes "inapproprié", "en décalage avec le positionnement attendu dans le contexte de l’animation scolaire et l’âge des élèves", mais que l'enquête "n'avait pas démontré qu'il relevait d'un caractère humiliant ou dégradant, ni n’avait pour finalité propre la dégradation des conditions de vie des élèves".

Le tribunal a par ailleurs jugé que "si certains parents ont fait état d'éléments évocateurs de troubles psychologiques chez leurs enfants, les éléments du dossier ne permettaient pas d'attribuer précisément ces troubles au comportement inapproprié de l'animateur, lesquels pourraient davantage résulter du retentissement donné aux faits".

"Dans ce dossier, il semblait qu'il y avait énormément d'éléments qui établissaient que le comportement allait au-delà du comportement inapproprié", a réagi l'avocate de cinq familles, Me Julie Chalumeau, selon qui "cette décision suscite une très grande incompréhension".

La mère de l'une des enfants, Pénélope Ponchelet, s'est pour sa part dite "indignée et en colère", en dénonçant "la lâcheté systémique d'institutions et de tribunaux d'une indulgence coupable".

Lors de l'audience du 5 mai, qui s'était déroulée à huis clos, une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis avait été requise par le procureur à l'encontre de l'animateur.

Gifle

Selon l'accusation, Nicolas G., avait coutume de surnommer certains enfants "la plus belle", "mon cœur", "la délicieuse", "mon bébé d'amour", "mon chaton" ou "mon trésor" en leur imposant de longs câlins, de leur raconter des histoires de viol, de prendre l'une des élèves sur ses genoux ou de toucher la poitrine d'une autre.

"Je te ferais des bisous partout si je pouvais", avait-il encore lancé à l'une des fillettes, tel que les enfants l'avaient rapporté à leurs parents.

Les magistrats ont considéré que ces agissements n'étaient pas "constitutifs d'une infraction pénale", en relevant que l'agent municipal aurait néanmoins "dû faire l'objet de rappels à l'ordre" et d'une "formation".

L'agent avait été suspendu en octobre 2024 et placé sous contrôle judiciaire.

L'affaire revêtait un caractère symbolique pour être la première à être jugée, sur fond de multiplication d'accusations d'agressions sexuelles à l'encontre des enfants dans le périscolaire parisien.

Le nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire (PS), avait déploré le caractère "systémique" de ces agressions alléguées.

Face à l'ampleur du scandale, celui qui était premier adjoint d'Anne Hidalgo sous la précédente mandature avait engagé à la mi-avril un plan d'action d'un coût de 20 millions d'euros pour le périscolaire, "priorité absolue" de son début de mandat.

La porte-parole du collectif MeetooEcole, Barka Zerouali, a pour sa part comparé cette relaxe à "une gifle pour les familles concernées".

"La justice a relaxé un homme mais elle n'a pas relaxé le système: elle n'a pas effacé l'incapacité des institutions à protéger les enfants avant qu'un dossier arrive devant un tribunal", a-t-elle ajouté

Le tribunal correctionnel de Paris doit se prononcer le 7 juillet dans une autre affaire d'accusations d'agressions sexuelles de la part d'un animateur de périscolaire. Lors de l'audience du 26 mai, le parquet avait réclamé un an sous bracelet électronique, alors que le mis en cause avait également contesté avoir commis quelque geste répréhensible.

Les 14.000 animateurs du périscolaire à Paris sont en outre appelés à manifester, mardi, pour demander "des centaines de recrutements" dans un secteur en "sous-effectif chronique", et dénoncer un "climat de suspicion généralisée" lié au scandale des accusations de violences sexuelles.