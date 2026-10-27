Pourquoi avoir créé cette amicale des secrétaires de mairie ?



La communauté de communes de la Picardie verte compte 89 communes et une trentaine de secrétaires de mairie, qui se partagent entre plusieurs communes. Nous sommes des agents de la fonction publique territoriale qui peuvent parfois se sentir seuls même si tous les ans nous nous retrouvons grâce à la communauté de communes de la Picardie verte à Songeons. Cette amicale, j’y pensais depuis longtemps. Je suis quelqu’un de contact.

En octobre 2025, nous avons suivi une formation en comptabilité donnée par Karine Magniez, conseillère aux décideurs locaux, à Halloy, près de Grandvilliers. C’est là que tout s’est décidé. Car à chaque fois que nous nous voyions, souvent après on se parlait. On se disait un maximum de choses, en un minimum de temps. Lors du lancement de l’amicale, en février dernier dans la salle des fêtes de Sarnois, nous avons fait venir un intervenant du centre de gestion de l’Oise, qui se situe à Beauvais. Il est animateur du club des secrétaires de mairie. Nous sommes revus en juin à Canny-sur-Thérain. Karine Magniez est intervenue sur le sujet de la facturation électronique et j’ai évoqué la prévoyance et l’assurance statutaires, qui sont obligatoires dans les communes.

Combien de membres constituent votre amicale ?



Pour le moment, nous sommes 17. En dehors de nos rencontres, nous avons mis en place une boucle WhatsApp pour rester en contact. Nous allons nous retrouver le 3 novembre à la salle des fêtes de Grémevillers. Nous aurons un intervenant dans le domaine de la petite enfance. Il sera aussi question du comité national d'action sociale, qui est un service d'aide à l'action sociale au sein des collectivités territoriales.

Votre métier a t-il beaucoup évolué ?

Il s’est beaucoup complexifié. La dématérialisation concerne toutes les démarches. La comptabilité, c’est le gros pavé. Il y a aussi les appels d’offres, le budget, le mandatement des factures, des salaires, des charges, l’urbanisme, l’état civil avec par exemple les changements de noms, le suivi des agents… Nous continuons à orienter les habitants notamment pour les demandes de carte grise ou les permis de construire.

Pourquoi attire t-il si peu ?



Beaucoup de maires se plaignent des difficultés à recruter. Je pense qu’il est peu connu. Des formations de trois mois existent auprès des centres de gestion de l’Oise, de l’Aisne, de la Somme. Elles comprennent des périodes d’immersion en mairie. Ensuite, les salaires ne sont pas assez élevés. Je travaille 40 heures. Il faut au moins trois communes pour constituer un temps plein. Trois soirs par semaine, je termine à 19 heures. Il y a des conseils municipaux trimestriels qui s’achèvent après 23 heures, les cérémonies de mariage le samedi, les parrainages civils… J’aime l’autonomie et la diversité de travail, le binôme formé avec le maire, le contact avec la population et apprendre.