Le groupe Plesio, ex-Casino, a annoncé mardi avoir conclu un "accord de principe" avec son actionnaire principal, le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, et ses créanciers concernant la restructuration de sa dette, après près d'un an de négociations en ce sens.

Le distributeur stéphanois était dans l'incapacité de rembourser 1,4 milliard d'euros de dette en mars 2027, un montant que l'accord prévoit de ramener à 800 millions d'euros, étalés sur cinq ans, en échange d'une augmentation de capital de 390 millions par France Retail Holdings (FRH), son actionnaire principal détenu majoritairement par M. Kretinsky, selon un communiqué.

Rebaptisé Plesio en octobre, le groupe aux sept marques (Casino, Monoprix, Franprix, Naturalia, Vival, Spar et CDiscount) a enregistré au troisième trimestre un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros, en baisse de 2,7% sur un an.

Ce recul est lié notamment à l'"assainissement" de son parc de magasins (sortie de certains points de vente) et du fort recul des ventes de vêtements ayant affecté en septembre son vaisseau amiral Monoprix, lié aux fortes chaleurs.

En excluant cet effet de périmètre, ses ventes sont ressorties quasi stables (+0,3%).

Sur les neuf premiers mois de l'année 2026, son excédent brut d'exploitation (Ebitda, un indicateur de rentabilité) ajusté a progressé de 9,3%.

Dévoilé mardi, l'accord sur le "renforcement de la structure financière" de Plesio, dont la réalisation est attendue d'ici à fin mars 2027, "valide ce que nous avons accompli et surtout renforcera ce que nous voulons construire", s'est félicité son directeur général, Philippe Palazzi, lors d'un point presse, vantant "le début d'un nouveau chapitre".

L'accord prévoit, outre l'écrasement de 610 millions d'euros de dette, une réduction des taux d'intérêt qui pénalisaient le groupe, dont FRH restera l'actionnaire majoritaire, le "soutien à la direction actuelle", la poursuite du plan d'affaires "Renouveau 2030" et le "soutien à l'équipe de direction actuelle", selon le communiqué.

Plesio avait décalé à deux reprises la publication de ses résultats trimestriels, initialement prévue vendredi, alors que se poursuivaient les discussions sur cet accord.