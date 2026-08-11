Coup double pour la ville de Guise. Deux passions, deux commerces. Quelques mois après l’installation d’un premier magasin «Les trésors d'harmony», spécialisé dans le domaine de la musique, Philippe Lambot récidive avec l’ouverture de la boutique «Plongez à votre Guise». L’annonce de l’implantation d’un commerce consacré à la plongée sous-marine a pu faire sourire dans la ville rendue célèbre par les poêles Godin et le Familistère. Pourtant, pour le duo à l’origine de cette initiative, Philippe Lambot et son fils Loïc, le projet est viable et l’activité est appelée à se développer. Philippe Lambot explique : «Nous avons regardé, en dehors de Paris, Lille et Amiens… vous n’avez aucune boutique spécialisée, rien. Et quand on sait que dans l’Aisne, il existe une dizaine de clubs et plus de 600 pratiquants enregistrés...». Et les premiers clients curieux de découvrir la boutique tendent à leur donner raison, ils ont fait le déplacement depuis Laon ou Saint-Quentin… mais arrivent aussi de Reims ou Fourmies.

Ouvert le week-end

Ouverte en avril dernier, la boutique accueille les clients notamment dès 7 heures le week-end, et ce choix ne doit rien au hasard. Père et fils pratiquent la plongée sous-marine depuis une quinzaine d’années, ils connaissent donc les habitudes des clubs et les endroits où les adhérents vont régulièrement s’entraîner. «Le hasard fait que Guise se trouve sur la bonne route...», s’amuse le père passionné, celle qui conduit les pratiquants le week-end en Belgique, son pays d’origine, où plusieurs sites de carrières sont réputés.

L’idée du duo père/fils est donc d’offrir aux pratiquants la possibilité de faire halte à Guise, le samedi et dimanche matin, pour trouver le matériel nécessaire et «gonfler» les bouteilles d’oxygène car dans un espace spécialement aménagé, un compresseur a été installé. «Nous proposons de tout pour tout le monde, pour le plongeur normal…», détaille Philippe Lambot, qui a élargi la palette d’articles proposés en rayon à une gamme d’équipement pour la piscine ou l’apnée.