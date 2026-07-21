L'événement a réuni 210 participants, parmi lesquels une centaine d'agents représentant 35 collèges du département ainsi qu'une trentaine de producteurs locaux. Cette rencontre était notamment dédiée aux échanges de pratiques, à la valorisation des produits de saison, aux circuits courts et à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Éleveurs, maraîchers, producteurs laitiers, représentants du Haricot de Soissons et artisans de l'agroalimentaire ont pu échanger avec les équipes de restauration des collèges.

Cette journée répond à un besoin exprimé par les professionnels de disposer de temps d'échange pour partager leurs expériences et renforcer les liens entre établissements. Elle a également permis aux chefs de cuisine de découvrir de nouveaux producteurs et d'envisager de futurs partenariats.

Une démarche en faveur des circuits courts

À travers cette initiative, le Département de l'Aisne poursuit son objectif de promouvoir une alimentation locale et de qualité dans les collèges. Le développement des circuits courts vise à faciliter l'approvisionnement en produits issus du territoire, à renforcer la traçabilité des aliments et à soutenir les producteurs locaux. Cette première édition a également permis de mettre en avant les produits de saison et les pratiques favorisant une restauration scolaire plus durable.



