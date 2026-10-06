Plus de 99 millions d'euros investis sur le bassin Artois-Picardie

Tous ces projets sont destinés à améliorer la qualité de l'eau et des milieux aquatiques : alimentation en eau potable, réseaux d'assainissement, gestion des eaux pluviales, traitement des eaux usées, lutte contre les pollutions d'origine agricole...

L'Agence de l'Eau Artois-Picardie a investi plus de 99 millions d'euros depuis le 1er janvier 2026 dans des projets de collectivités, d'entreprises, d'agriculteurs et d'associations, et ce, dans le cadre de son 12ème Programme d'Intervention 2025-2030. 126 dossiers ont été approuvés pour un montant total de près de 51 millions d'euros de participations financières (subventions et avances remboursables) , auxquels s'ajoutent 48,5 millions de participations accordées plus tôt dans l'année.

Accompagner les territoires

Parmi ces projets, on peut par exemple citer la rénovation de l'usine de traitement d'eau potable de Pecquencourt dans le Nord, les travaux de rétablissement de la continuité écologique au Seuil du Trou du Charme à Bournonville (62), la construction d'un bassin de stockage et d'un filtre planté de roseaux à Fontaine-Notre-Dame (59) ou de façon plus large, le développement et l'accompagnement des systèmes agroforestiers dans le Nord-Pas-de-Calais.

L'Agence de l'Eau Artois-Picardie est un établissement public du Ministère chargé de l'écologie et du développement durable. Sa compétence couvre l'intégralité des départements du Nord-Pas-de-Calais et partiellement celui de la Somme, de l'Aisne et de l'Oise. Le bassin Artois-Picardie est le plus petit des sept bassins métropolitains. Avec une superficie de 20 000 km, il couvre 3,6% du territoire national. Il est situé à l'amont de deux districts internationaux : l'Escaut et La Meuse, dont la Sambre est un affluent.