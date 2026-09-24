PME et TPE : « La tension est forte. Économiquement et humainement

Comment jugez vous l'état des PME et TPE en France ?





Depuis le début de l'année, nous assistons à une flambée du nombre de saisines de la Médiation. Fin août, nous avons dépassé les 2 100, soit autant que durant toute l'année 2025. Il est vrai que la Médiation elle-même a gagné en notoriété, mais cette tendance signale avant tout une tension extrêmement forte dans notre économie, entre les entreprises. Certaines ont du mal à répercuter les coûts qui augmentent sur leurs prix au détriment de leur marge, d'autres voient des projets ralentir, voire, s'arrêter. Cela naît d'un contexte que nous connaissons bien : troubles géopolitiques, incertitudes au niveau national... De fait, « incertitude » est le mot qui revient le plus souvent lorsque l'on discute avec les entrepreneurs, qu'il s'agisse de carnets de commandes, du futur ou de la trésorerie. Toutefois, ils ne se découragent pas. Le fait qu'ils soient de plus en plus nombreux à s'adresser à la Médiation veut aussi dire qu'ils restent actifs, dynamiques. Ils continuent à chercher des solutions qui passent par l'échange. Ils ne restent pas dans le rapport de force ou le non-dit. Néanmoins, il faut être clair : la tension est forte. Économiquement et humainement.





L'été a été marqué par des catastrophes climatiques qui ont touché aussi les entreprises. La Médiation intervient-elle dans des litiges nés des conséquences de ces événements ?





Pas encore, mais l'équipe des médiateurs, qui s'est considérablement étoffée ces derniers temps, est prête. Je pense que les entreprises concernées vont faire appel à nous à partir de cet automne. Jusqu'à présent, leurs priorités ont plutôt été des sujets comme l'assurance, les étalements de charges...Mais en effet, il est plus que probable que d'autres problématiques se présentent, par exemple, concernant les relations entre les bailleurs et des commerces qui ont été fermés. Les premiers ont besoin de rentrées d'argent et pour les seconds, payer un loyer est loin d'être évident. Autre type de problématique, les relations entre commerçants et fournisseurs. Par exemple, il existe de nombreux magasins de vêtements sur la Côte. Ils n'ont pas pu vendre leur collection si la boutique était fermée, voire, la zone bloquée. Résultat, ils vont avoir du mal à payer leurs fournisseurs et à commander la collection suivante... Il s'agit de situations que nous avons déjà connues et traitées durant le Covid ; les deux périodes présentent des similitudes.





Quel rôle jouent les comités de crise autour desquels la Médiation réunit tous les acteurs d'une filière, face aux hausses de prix déclenchées par la fermeture du détroit d'Ormuz ?





A date, deux filières sont concernées par ces comités qui servent à affronter la crise en suivant un principe de solidarité économique : la survie de la chaîne passe par la préservation de chacun de ses maillons. En mai dernier, face à la flambée des prix du carburant, un comité de crise a été fondé, qui réunit les- nombreux- acteurs du transport routier : pétroliers, transporteurs, clients de ces derniers.... sous l'égide de la Médiation. De bonnes pratiques à diffuser ont été identifiées.





Et le secteur du bâtiment qui s'était doté d'un comité de crise en 2021, l'a fortement réactivé, suite aux récentes hausses de prix. Un guide des bonnes pratiques en matière de trésorerie a été publié. Et la Médiation est intervenue auprès d'entreprises qui lui avaient été signalées dans le cadre du comité, pour qu'elles mettent un terme à leur comportement qui mettait des artisans en grande difficulté. Par exemple, en leur imposant des hausses de prix de matériaux avec des préavis extrêmement courts.







