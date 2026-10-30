Politique
Assemblée: trois succès pour LFI, avant l'obstruction de l'extrême droite
30/10/2026 AFP
France
Lancée en septembre 2026 par deux étudiants, presid. recentre le débat politique sur les idées et non simplement sur les personnalités des candidats politiques. L'application fait voter sur des sujets puis fait découvrir la personne politique la plus proche de ses affinités.
Louis Coudière et Victor Parcollet, à la tête de presid. © Presid.
Le candidat le plus proche de ses idées est révélé. © Presid.
L'application se veut rapide et ludique. © Presid.
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