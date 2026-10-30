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Politique : l'application Présid. permet de faire un choix éclairé de son candidat politique

Lancée en septembre 2026 par deux étudiants, presid. recentre le débat politique sur les idées et non simplement sur les personnalités des candidats politiques. L'application fait voter sur des sujets puis fait découvrir la personne politique la plus proche de ses affinités.

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Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 30 octobre 2026 - Mis à jour le 30 octobre 2026
<p>Devenir un citoyen éclairé en votant, à la prochaine élection présidentielle, en fonction des programmes, des idées et des prises de position de chaque candidat. C'est le fondement de l'application presid. - disponible sur App Store et Android -, lancée par Louis Coudière (le fondateur) et Victor Parcollet, deux étudiants de 20 ans en École de commerce à Lyon, dont le second réside à Beauvais.</p><p>Avant de créer cette application, les deux étudiants sont partis du constat que beaucoup de gens votent en fonction de la personnalité d'un candidat politique, d'une idée phare ou d'une attitude.

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