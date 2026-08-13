Cette reconnaissance indépendante récompense l'excellence architecturale et l'attractivité touristique de cet ancien monastère, devenu un centre culturel majeur et un levier économique entre Metz et Nancy.

L’attribution de cette étoile repose sur une évaluation rigoureuse menée par des inspecteurs anonymes, selon neuf critères incluant la beauté architecturale, l’authenticité et la qualité de l’accueil. Ce label valide la stratégie de valorisation de ce monument historique, qui intègre un hôtel trois étoiles et une programmation culturelle active depuis 1964.

Un atout majeur pour l’attractivité touristique régionale

Centre culturel actif proposant expositions, concerts et ateliers, l'abbaye s'impose comme un acteur clé du tourisme dans le Grand Est. Idéalement située à 15 minutes de la gare Lorraine TGV et de l'aéroport, cette distinction du célèbre guide constitue un levier économique puissant pour accroître la fréquentation touristique nationale et européenne sur l'axe Metz-Nancy.

En décrochant ce macaron vert, l'abbaye des Prémontrés confirme son statut de lieu d’exception, alliant patrimoine et dynamisme, et s'impose comme un incontournable du tourisme culturel en Lorraine.