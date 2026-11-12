Cet accord officialise le financement de 45,2 millions d'euros destiné à la création de la future Cité éducative, inclusive et culturelle de Moselle-et-Madon. Un projet innovant qui vise à faire cohabiter et étudier ensemble des jeunes avec et sans handicap au sein d'un même établissement partagé, unissant le monde scolaire et le secteur médico-social.

Un plan de financement public-privé consolidé

Le budget global de 45,2 millions d'euros est sécurisé par les contributions des différents acteurs du territoire. Le Département de Meurthe-et-Moselle injecte 20 millions d'euros dans cette opération. La Communauté de communes Moselle et Madon apporte 12,7 millions d'euros, tandis que l'Agence régionale de santé (ARS) Grand Est et l'AEIM complètent le tour de table avec respectivement 6,5 et 6 millions d'euros. Le Rectorat de Nancy-Metz s'associe également à cette gouvernance pour valider le modèle pédagogique.

Un pôle économique et d'inclusion à Pont-Saint-Vincent

Le futur complexe sera implanté sur l'ancien site de l'INRS à Pont-Saint-Vincent. Il regroupera les élèves du collège Jacques-Callot de Neuves-Maisons, des enfants accompagnés par l'AEIM, un internat spécialisé et l'école de musique intercommunale. Ce projet architectural favorisera la mixité des publics et stimulera l'économie locale à travers la commande publique.

«Nous avons une conviction simple : l’éducation est un droit universel. Et pour être réellement universelle, l’école doit être capable d’accueillir tous les enfants, avec leurs différences, leurs fragilités, leurs besoins, mais aussi toutes leurs possibilités. C’est là tout le sens de ce projet. Construire une école inclusive, ce n’est pas simplement construire un nouveau collège et y réserver quelques espaces pour des enfants en situation de handicap. C’est repenser l’école elle-même», souligne Chaynesse KHIROUNI, présidente du Département de Meurthe-et-Moselle

La signature de cet acte fondateur ouvre immédiatement la voie au lancement du concours de maîtrise d'œuvre pour sélectionner les architectes du projet.