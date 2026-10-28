Message subliminal? L'ancien président François Hollande, qui se verrait bien candidat à la présidentielle, a salué mercredi l'implication de l'ex-président américain Barack Obama aux élections de mi-mandat le 3 novembre aux Etat-unis, en estimant qu'il donnait "l'exemple: Quand l'essentiel est en jeu, il faut y aller, il y va".

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l'ancien président semble vouloir s'inspirer du premier président noir américain. Ce dernier n'est pas engagé pour la présidentielle, mais s'est impliqué pour soutenir les candidats démocrates aux élections de mi-mandat, livrant par la même occasion une critique au vitriol du président sortant Donald Trump.

"Aujourd'hui Barack Obama, il donne l'exemple", estime François Hollande dans sa vidéo. "Il donne l'exemple de ce qu'il faut faire, quelle que soit sa place, quel que soit le niveau de responsabilité. Quand l'essentiel est en jeu, il faut y aller, il y va", note-t-il.

L'ancien président américain aurait pourtant "pu rester chez lui. Considérer que les élections des Midterms, ce n'était pas un scrutin pour lui. Il avait déjà été président deux fois", rappelle M. Hollande, paraissant faire une comparaison avec lui-même, puisqu'il a déjà été président (une seule fois), et répète à longueur d'interview qu'il a déjà "accompli son destin".

Barack Obama "aurait pu dire finalement, il y en a d'autres, plus jeunes, plus convaincants peut-être aujourd'hui, en tout cas, lié à l'avenir, laissons les faire. Ben non", poursuit-il, alors que lui-même fait face à la concurrence de l'eurodéputé Raphaël Glucksmann, qui a gagné la primaire de la gauche sociale-démocrate.

François Hollande n'est pas officiellement candidat à la présidentielle de 2027, mais il se prépare et fait même campagne, comptant sur un possible affaiblissement de Raphaël Glucksmann dans les sondages pour apparaître comme un possible recours.

"Barack Obama, il s'est mis dans la campagne, il s'est mis dans la campagne en dénonçant Trump, comme peut être beaucoup d'autres ne l'avaient pas fait avant lui", a-t-il encore salué.

François Hollande a indiqué qu'il annoncerait s'il est candidat en décembre.