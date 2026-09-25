"Pour le pape faites du bruit!" au Stade de France, 80.000 jeunes réunis pour Léon XIV

"Pour le pape, pour Dieu faites du bruit!": entre gospel et pop-louange, 80.000 jeunes catholiques étaient réunis dans une ambiance de fête vendredi soir au Stade de France, à Saint-Denis, près de Paris, dans l'attente du pape Léon XIV, star de la soirée.

"On est là pour s'amuser, pour avoir de l'ambiance, kiffer", explique Marie Mabre en début de soirée, en attendant les artistes chargés de faire monter l'ambiance avant l'arrivée du pape, prévue vers 21H15.

"Alléluia, Alléluia !", chante d'une voix puissante Natasha St-Pier en haranguant la foule. Dans une robe écrue, la chanteuse canadienne accompagnée de Grégory Turpin, figure de la scène chrétienne française, a lancé les festivités dans l'arène qui se remplissait lentement.

L'ambiance un peu tiède s'est très rapidement réchauffée au son des notes de trompettes du collectif Pop louange qui a entonné sur l'estrade surmontée d'un écran géant le refrain Resucito, repris avec ferveur par les jeunes, âgés de 17 à 35 ans.

"Pas besoin de prolongation, on a l'éternité", était fière de brandir sur une pancarte Pia Machet, tandis que sa copine Marie du diocèse de Versailles portait, elle, un carton sur lequel on pouvait lire "Je peux pas ce soir, j'ai pape".

"Actuellement il y a plein de guerres, il y a plein de problèmes, on est plein de doutes (...) on ne sait pas comment ça sera quand nous on sera adultes, donc c'est cool de recevoir un message un peu dédicacé du pape qui nous portera dans les années futures", explique Pia.

Après le chant Regarde! interprété par l'ex-candidate de l'Eurovision Monroe, un message enregistré par des détenus a été lu, puis les chanteuses Les Frangines ont repris le micro pour entonner "Ensemble" et réchauffer un peu plus encore l'ambiance.

"Pour le pape, pour Dieu faites du bruit !", ont interpellé les deux artistes avant d'enchaîner avec leur tube "Donnez-moi" face au public bras levé, prêt à entonner le gospel Happy day avec la chanteuse Anisha Jo.

A la tombée de la nuit un dernier chant de Pop louange laissait place à des rendez-vous plus solennels et aux mots de bienvenue de l'évêque de Saint-Denis Etienne Guillet, accueilli par des cris et des applaudissements.

"La vie chrétienne c'est comme une course (...), pour obtenir la victoire de l'amour", a-t-il lancé.

Après une déambulation en papamobile parmi les fidèles, le pape devait être accueilli par l'évêque ainsi que, conformément au protocole, les édiles locaux: Valérie Pécresse (pour la région), Stéphane Troussel (département) et le maire de Saint-Denis Bally Bagayoko.

Avec pour fil conducteur les grands saints de France, cette veillée veut illustrer le regain de religiosité des jeunes catholiques en France, où les baptêmes d'adultes augmentent depuis cinq ans.

"On voit beaucoup de jeunes autour de nous retourner vers la foi. C'est très important ce message d'accueil du pape envers ces jeunes", estime Maria Luiza Schneider, 22 ans, dans sa tenue des scouts d'Europe, béret et foulard rouge et bleu autour du cou.

Léon XIV est "une personne très accessible et communicative, j'aime sa joie", explique l'étudiante à Mulhouse avant le discours en français du pape.