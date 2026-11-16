Des Antilles à La Réunion et Mayotte, eaux usées, canicules marines et cyclones étouffent les coraux, herbiers et mangroves d'outre-mer, mais ce recul n'est "pas irréversible" si l'on répare d'abord l'assainissement à terre plutôt que de replanter en mer, selon le bilan quinquennal de l'Initiative française pour les récifs coralliens (Ifrecor) publié lundi.

Fruit de vingt-cinq ans de suivi, cette édition 2026 rappelle "la responsabilité majeure de la France", quatrième pays corallien de la planète avec près de 60.000 km2 de récifs, soit 10% du total mondial.

Ses eaux abritent aussi 1.238 km2 d'herbiers et 986 km2 de mangroves. Ensemble, ces boucliers naturels absorbent jusqu'à 97% de l'énergie des vagues avant la côte, et donc amortissent les effets des tempêtes et cyclones. Elles nourrissent aussi les habitants et soutiennent des activités évaluées à 1,3 milliard d'euros par an.

Par ailleurs, entre 2020 et 2025, la dégradation des coraux s'est nettement accélérée aux Antilles et à La Réunion, frappées par une "vraie bascule écologique", où des tapis d'algues les remplacent, constate Catherine Gabrié, docteure en océanographie à la cellule d'appui de l'Ifrecor et coordinatrice du bilan.

Aux Antilles, les coraux ont reculé de plus de 60% en cinq ans et 95% des sites suivis sont en mauvais état ou critiques.

A La Réunion, ils ne couvrent plus que 15% des pentes face au large, contre 50% fin 1990.

A l'inverse, peu peuplée, la Nouvelle-Calédonie préserve bien 67% de ses sites.

Entre ces extrêmes, Mayotte et la Polynésie française encaissent de lourdes pertes mais gardent des capacités de rebond. À Mayotte notamment, la surface de corail vivant a chuté de 49% à 20% en seulement deux ans, entre 2023 et 2025.

Cumul de pressions

Ce recul tient à un "cumul de pressions", explique Mme Gabrié : rapprochés, le blanchissement record de 2023-2025, lié au réchauffement climatique, et les cyclones Chido et Garance empêchent les récifs de cicatriser. Surtout, la pollution locale les étouffe sous les algues.

"Dans les Antilles, sur 332 stations d'épuration, on en a 72% qui ne sont pas conformes, c'est énorme", souligne l'océanographe.

Liés aux récifs, les deux autres remparts côtiers, les herbiers marins et les mangroves, reculent aussi.

Véritables "prairies sous-marines" de plantes qui nourrissent tortues vertes et dugongs tout en piégeant le carbone, les herbiers marins ont perdu 86% de leur surface à La Réunion entre 2018 et 2024.

Aux Antilles, l'ombre des algues sargasses, une plante invasive, et le "labourage" des fonds par les ancres de bateaux les fragmentent, détaille Fanny Kerninon, ingénieure de recherche à la Fondation de l'Université de Bretagne occidentale (UBO).

Replanter ne suffit pas pas

Plus près du rivage, les mangroves, ces forêts littorales enracinées entre terre et mer et concentrées à 65% en Guyane, filtrent les eaux de pluie avant le lagon et servent de "nurseries pour les juvéniles de poissons".

Surtout, "elles stockent énormément de carbone, plus que les forêts tropicales terrestres", rappelle Virginie Tsilibaris, chargée de mission au Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Si le cyclone Chido a ravagé fin 2024 les mangroves du nord de Mayotte, sans guère de repousse à Tsingoni (nord-ouest) mais avec des signes de régénération ailleurs dès 2025, la montée des eaux menace à terme la quasi-totalité des mangroves françaises, coincées par le béton côtier qui bloque leur recul vers les terres.

Pour inverser la tendance, replanter ne suffit pas. Le bouturage de corail "ne permet pas de restaurer la fonctionnalité" d'un récif, résiste mal aux canicules et "coûte très cher : on a jusqu'à 200 millions d'euros par hectare de restauration", prévient Mme Gabrié. Et replanter des herbiers "ne marche pas bien du tout", abonde Mme Kerninon.

"Il vaut mieux financer la levée des pressions" humaines, tranche Mme Gabrié. "Ce qu'il faut chiffrer en premier, c'est effectivement les stations d'épuration, leur restauration : il faut arrêter de déverser des eaux usées sur les récifs et sur les herbiers."

L'Ifrecor appelle aussi à multiplier les bouées d'amarrage écologiques et à préserver poissons herbivores et oursins, brouteurs naturels d'algues.