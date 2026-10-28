Le premier Village régional des métiers du transport et de la logistique se tiendra le mardi 17 novembre au circuit Dijon-Prenois, en Côte-d’Or. L’évènement est organisé par l’AFT -Transport & Logistique, en partenariat avec les acteurs institutionnels, les organisations professionnelles et les partenaires de l’emploi et de la formation. Il s’adresse aux élèves, aux étudiants, mais aussi aux demandeurs d’emploi, aux salariés en reconversion professionnelle et à toute personne intéressée par le secteur.





Cette journée a pour objectif d’aider les jeunes à construire leur projet d’orientation ou à explorer de nouvelles possibilités professionnelles. Elle vise également à favoriser les échanges entre les entreprises, les professionnels, les établissements de formation et les acteurs de l’emploi.





Une immersion au cœur des réalités professionnelles

Du transport de marchandises au transport de voyageurs, en passant par le transport sanitaire et la logistique, le secteur compte plus de 50 métiers, avec des certifications allant du CAP au diplôme d’ingénieur.

Lors de cette rencontre, les organisateurs ont prévu plusieurs animations afin de présenter aux visiteurs les différentes facettes des métiers du secteur. Les participants pourront observer des véhicules et des équipements professionnels, échanger avec des professionnels sur leurs parcours et leur quotidien, ou encore participer à des démonstrations et à des ateliers ludiques. Des simulateurs de conduite seront également proposés, ainsi que des essais de conduite de poids lourds à bord de véhicules-écoles.

Par ailleurs, des organismes de formation et des lycées professionnels seront présents pour renseigner le public sur les formations et les parcours permettant d’accéder à ces professions. Des job datings donneront aussi l’occasion de rencontrer des recruteurs et d’identifier des opportunités d’emploi.















