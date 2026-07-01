Revenir à des vêtements en lin 100 % français. Voilà un pari que la plus célèbre des filières agricoles normande rêvait de réaliser. C'est désormais chose faite avec la marque Lin de France, lancée à Valliquerville il y a un peu plus d'un an par Ecotechnilin, la filiale de la coopérative Natup.

L'idée est née après l'intégration, par le groupe coopératif, de la filature de Saint-Martin-du-Tilleul dans l'Eure, puis du tisseur nordiste Lemaitre-Demeestere. Ne manquait alors plus grand-chose pour disposer d'une filière complète. «Le Made in France est souvent perçu comme trop cher, relève Clémence Amiot, responsable marketing de la marque. Cela nous est apparu pertinent d'apporter du volume dans la filière, auprès des tisseurs, tricoteurs, confectionneurs… français».

Une gamme est alors pensée. D'abord autour de la bagagerie, puis du prêt-à-porter, en collaboration avec des sous-traitants français. Le tout est vendu via une boutique en ligne. «60 % de notre clientèle est professionnelle. Des entreprises, mais aussi des offices de tourisme par exemple. Nous pouvons d'ailleurs personnaliser facilement nos produits à la demande.»

Faire connaître la marque

Le modèle prend peu à peu, à son rythme, soutenu par la solidité des activités traditionnelles d'Ecotechnilin (valorisation non-textile du lin, notamment via des matériaux composites à base de fibre de lin). Pour l'heure, un an tout juste après le lancement de la boutique en ligne, la marque ne mobilise qu'un équivalent temps plein et demi environ. Mais les perspectives semblent encourageantes. «Les premiers temps, nous n'avions qu'une commande par jour. Aujourd'hui, le rythme est bien différent et nous avons dépassé nos prévisions pour cette première année», se félicite Clémence Amiot.

Le travail «d'évangélisation» spécifique aux start-up se poursuit, via notamment des participations à des salons, comme le Salon du Made in France à Paris, le Fenö normand, ou le prochain Festival du lin à Fontaine-le-Dun (les 3, 4 et 5 juillet prochain). En parallèle, l'entreprise compte élargir sa gamme. Après les chèches, les chemises et les surchemises, sont venues, par exemple, les casquettes. D'autres produits sont en projet. Y compris du linge de maison, qui lui sera 100%... européen. En effet, il serait tissé, teinté et confectionné au Portugal. Cela reste moins loin que la Chine !

Pour Aletheia Press, Benoit Delabre