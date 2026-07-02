Dijon a récemment été le théâtre des Assises européennes de la transition énergétique, un événement majeur réunissant près de 3 000 participants, dont des décideurs publics, des acteurs économiques et des experts. Pendant trois jours, les débats se sont concentrés sur les solutions à apporter au dérèglement climatique à travers diverses activités telles que conférences, ateliers, masterclass et visites de sites. Les enjeux abordés ont inclus l'adaptation des territoires face à la chaleur, la désinformation climatique, la transition juste, l'avenir des vignobles et la solidarité énergétique européenne, soulignant l'urgence de la transition énergétique, accentuée par les températures caniculaires observées durant l'événement.





Le choix de Dijon comme hôte n'est pas fortuit. La métropole se positionne en tant que territoire pionnier en matière de transition environnementale, illustrée par des initiatives telles que son réseau de chaleur alimenté à 80 % par des énergies renouvelables ou encore le programme européen RESPONSE, déployé dans le quartier de Fontaine d'Ouche. Cet événement témoigne également de la capacité de Dijon, de sa métropole et de ses acteurs économiques à attirer des congrès nationaux et européens sur des sujets cruciaux pour la société, consacrés aux grands enjeux de société.