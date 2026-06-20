L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal est présent samedi au premier meeting de campagne présidentielle de Bruno Retailleau, le candidat LR qui avait prôné, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, la mise en place d'un "rapport de force" avec le régime algérien pour obtenir sa libération.

Détenu pendant près d'un an en Algérie avant d'être libéré en novembre, l'écrivain a pris place au premier rang sous les acclamations, a constaté un journaliste de l'AFP. Il devait s'exprimer à la tribune devant les plus de 4.000 personnes attendues au Parc floral à Paris.

Boualem Sansal a apporté vendredi sur LCI son soutien au candidat des Républicains dont il vante les mérites: "très probablement, je voterai pour Bruno Retailleau", a-t-il affirmé. "C'est mon ami, je l'aime beaucoup. Il n'a aucune méchanceté. Il n'a pas le sens du complot".

La présence de l'auteur de "La Légende", livre paru début juin chez Grasset, maison d'édition appartenant à Vincent Bolloré, devrait permettre à Bruno Retailleau de prendre une fois de plus ses distances lors de son discours avec la macronie et rappeler qu'il n'était pas parvenu à convaincre le chef de l'Etat de hausser le ton avec l'Algérie.

Lorsqu'il était à Beauvau, le Vendéen s'en était pris frontalement au régime algérien pour son refus de libérer l'écrivain, présenté comme un symbole de la liberté d'expression en Algérie, et de reprendre ses citoyens sous OQTF (obligation de quitter le territoire français).